Gli ultimi aggiornamenti dal mercato blucerchiato

Defrel, Rafael, Obiang. Chi può arrivare?

Genova - Nelle ultime ore la Sampdoria sta puntando forte su tre obiettivi di mercato, per colmare la proprie lacune in rosa. Gianlucadimarzio.com annuncia come vicino l'arrivo di Defrel dalla Roma in prestito oneroso con diritto di riscatto - per un costo totale di 20 milioni - per rimpiazzare Zapata. Pochi dettagli ancora da limare, probabilmente l'ingaggio, poichè gli 1,8 milioni che gli garantiva la Roma non sono compatibili con il monte ingaggi blucerchiato. Sempre per l'attacco la Sampdoria sta intensificando i contatti con la Juventus per Marko Pjaca.

Si è già unito al ritiro in Val Camonica il portiere brasiliano Rafael - ex Napoli - che è svincolato e andrà a fare il secondo di Audero (fonte Telenord).

Per sostituire Torreira si tratta l'ex blucerchiato Obiang. Il West Ham non sembra però intenzionato a cederlo e la dirigenza spera di poter fare leva sulla volontà del giocatore di "tornare a casa".