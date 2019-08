Gravina su Vialli: «Il sogno è la Samp ma l´idea come capo delegazione non è tramontata»

Genova - «L'idea di Gianluca Vialli come capo delegazione degli azzurri non è tramontata»: così il presidente della Figc, Gabriele Gravina a Radio Anch'io lo Sport lascia le porte aperte all'ex attaccante della Sampdoria impegnato in questi giorni nella trattativa per l'acquisizione del club blucerchiato.



Futuro - «Gianluca - ricorda Gravina - ha questo sogno di tornare alla squadra che ha sempre amato, la Samp. Aspettiamo che definisca questa pratica in atto sulla società blucerchiata e cercheremo di capire se si può ricostituire la coppia con Mancini o se ci sarà una alternativa a Vialli».