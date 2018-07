I Blaster Nerf salgono a bordo dei Mi Games

Genova - Saranno ben 8 tappe in tutta Italia nell’arco di 5 mesi, per 40 giorni effettivi di eventi, tornei e attività che coinvolgeranno più di 250 mila persone. Calcio, basket, beach volley e pallanuoto gli sport principali, affiancati da sfide a ping pong, calcio balilla, schiacciate a canestro, tiri da 3 punti e calcio tennis. Ma non solo: i più audaci potranno provare l’ebrezza di imbracciare uno degli adrenalinici blaster Nerf e lanciarsi in un percorso a ostacoli davvero al cardiopalma. Questo è Mi Games, il più grande tour multisport d’Italia che partito il 22 maggio da Milano sarà a Genova presso Piazzale Mandraccio da mercoledì 4 a domenica 8 luglio.



A partire da quest’anno a fianco delle tante attività proposte dai Mi Games, ci sarà anche un corner interamente dedicato a Nerf, gli esclusivi blaster super colorati e prestanti targati Hasbro. In tutte le tappe del tour sarà possibile provare i principali blaster e scoprire le esclusive ed attese novità: dai classici della linea Elite ai precisissimi Accustrike e i potenti Mega. In più, ogni sabato verrà ricreato un emozionante percorso a ostacoli che mixerà tiri con i blaster a lanci di basket e calcio per un momento di sano divertimento targato Nerf! Chi tra i partecipanti alle giornate riuscirà a ottenere i migliori tempi e i punteggi più alti nelle varie sfide si aggiudicherà fantastici premi da sfoggiare con orgoglio per tutta l’estate.



I riflettori sono tutti puntati sulla tappa ligure del Mi Games che chiamerà a raccolta tutti gli sportivi della città di Genova e dintorni per mettersi alla prova in tutte le attività della manifestazione.



Appuntamento imperdibile sabato 7 luglio con Nerf per il percorso ad ostacoli con i blaster più famosi di sempre!