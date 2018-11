I cimeli delle Stelle del Nico Sapio all´asta per #GenovanelCuore

Genova - Pellegrini, Quadarella, Detti. Sono tante le stelle sportive azzurre con “Genova nel Cuore”. I campioni del nuoto scendono in campo grazie a Genova Nuoto e My Sport al fianco di Stelle nello Sport. L’asta su Charity Stars dedicata a “Genova nel Cuore” ideata per aiutare il capoluogo ligure a rialzarsi dopo il crollo di Ponte Morandi è ricca di cimeli tutti in arrivo dalla Piscina Sciorba e dal Trofeo Nico Sapio di nuoto.



La prima ad aderire è Federica Pellegrini che dona al progetto il suo costume originale e autografato. La regina del nuoto azzurro è in buona compagnia, Simona Quadarella, tre ori agli ultimi Europei di Glasgow, mette all’asta la sua cuffia autografata, stesso cimelio scelto per aiutare i genovesi da Gabriele Detti, fenomeno dello stile libero nelle lunghe distanze in vasca. La solidarietà per la città arriva anche dal neo azzurro Santo Condorelli, dallo specialista della rana Fabio Scozzoli e da Fabio Pizzini. Su Charisty Stars da oggi è possibile fare la propria offerta anche per le loro cuffie autografate. Ilaria Bianchi ha invece deciso di partecipare con il suo costume autografato.



L’asta di Stelle nello Sport assume anche carattere internazionale, al Sapio è stata nutrita e di altissimo livello la spedizione statunitense. Le americane non hanno voluto mancare l’appuntamento con la solidarietà e così da oggi è possibile partecipare alla corsa per aggiudicarsi la cuffia di Madison Kennedy, autografata dalla campionessa a stelle e strisce e dalle compagne Kathleen Baker, Lia Neal e Kendyl Stewart. All’asta c’è anche anche la cuffia autografata dalla protagonista alle Olimpiadi di Rio 2016 Kelsi Dahlia



Online anche la Maglia azzurra della nostra Nazionale di Calcio e la maglia "Geova nel Cuore" autografata da tutti i giocatori dell'Ucraina. Un doppio dono ricevuto da Stelle nello Sport a Genova proprio in occasione dell'amichevole tra le due nazionali con i giocatori di Mancini e Shevchenko che hanno voluto visitare il luogo del crollo di Ponte Morandi



Per partecipare all'asta di Stelle nello Sport "Genova Nel Cuore" questo il link su Charitys Stars: https://www.charitystars.com/collection/genova-nel-cuore-it