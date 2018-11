Genova - Cori e bandiere al vento per incitare i propri beniamini in vista del derby: i tifosi della Sampdoria hanno raggiunto l’hotel del ritiro, in corso Europa, e hanno caricato la squadra che si trovava in ritiro.



L’allenatore della Sampdoria Marco Giampaolo che ha parlato del pubblico e dell’atmosfera che si respira durante il derby, ha ringraziato i presenti che non hanno mancato di rivolgere sfottò verso i “cugini”.