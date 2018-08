I tifosi della Samp: «Pronti a fare la nostra parte come sempre»

L'iniziativa dei supporter doriani a favore delle famiglie danneggiate dal crollo del ponte

Genova - «I sampdoriani per Genova», la vendita di magliette, il cui ricavato sarà destinato a progetti a favore delle famiglie danneggiate dal crollo del ponte Morandi. L'iniziativa sarà domenica prossima allo stadio Ferraris, durante Sampdoria-Napoli, ed è stata organizzata dai gruppi dalla Sud e dalla Federclubs.



Si chiama così perché, come dice il comunicato: «Il dolore, la rabbia, il silenzio e poi il desiderio di ripartire, la speranza. La voglia di rimboccarci le maniche e fare la nostra parte da sampdoriani». L'offerta minima per le maglie è di 5€ e gli ultras seguiranno in prima persona ed in ogni fase, relazionandosi direttamente con le famiglie, i progetti in questione.