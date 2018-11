I tifosi in coro: «Vogliamo la verità, la Sampdoria merita rispetto»

Genova - «Domani alle ore 18 ci ritroveremo simbolicamente sotto la sud per chiedere che ai Sampdoriani sia detta la verità su quanto emerso nelle ultime ore, in particolare sulla presunta sottrazione di denaro dalle casse della Sampdoria per fini personali da parte del signor Ferrero Non siamo giudici, non condanniamo nessuno preventivamente ma pretendiamo di sapere come stanno le cose direttamente e pubblicamente dal signor Massimo Ferrero, che è tenuto a rispondere a tutti i Sampdoriani di un’accusa tanto grave»: lo hanno dichiarato in una nota i Gruppi della Gradinata Sud.



«Anticipiamo già che in assenza di risposte (serie) nel giro di una settimana, il silenzio equivarrà per noi a un’ammissione di colpa che, vista la gravità delle accuse, non può portare altro che a spingerci ad agire per estromettere per sempre il signor Ferrero dalla Sampdoria. Finita la dimostrazione, entreremo tutti insieme, uniti, dentro lo stadio per andare a sostenere i nostri ragazzi, in modo che queste estranee vicende non distolgano né loro né noi dall’unico obiettivo, la vittoria».