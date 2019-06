I Vecchi Ultras in cammino sotto casa Garrone: «Grazie per la scelta del presidente»

Passeggiata goliardica e pacifica martedì sera a partire dalle 20.30

Genova - Una passeggiata pacifica e goliardica sotto la casa di Edoardo Garrone : è l’iniziativa decisa dai Vecchi Ultras per martedì sera alle 20.30.



In un comunicato i supporter lanciano un messaggio a tutti i tifosi: «Carissimi sampdoriani martedì 11 giugno ci ritroveremo in Piazza Leonardo Da Vinci Albaro alle ore 20:30 ( si parte.....) per una passeggiata goliardica assolutamente Pacifica in direzione casa Garrone..... per ringraziare uno di noi ..... (Edoardo Garrone .....) per averci donato un grande presidente che ci ha fatto conoscere nel mondo !!!!! unisciti a noi con la tua bandiera possibilmente nell' asta...... e non in testa..... per una serata d'amore verso La Samp».