Ibrahimovic alla Samp, solo una voce o c´è di più?

Il Corriere dello Sport parla di 2 milioni di ingaggio per 6 mesi di contratto

Genova - Il ritorno di Ibrahimovic in Italia è una voce che circola da molto tempo, la suggestione è quella di un ritorno al Milan dove lo svedese aveva vinto l'ultimo scudetto non bianconero della Serie A. Secondo il Corriere dello Sport anche la Sampdoria ci starebbe provando a convincere l'attaccante, adesso in forza ai Los Angeles Galaxy. Si parla di 2 milioni di ingaggio per 6 mesi di contratto, un esborso pesante per la società di Corte Lambruschini, ma Ferrero ha abituato la piazza a sorprese. Dopo l'arrivo di Samuel Eto'o è lecito sognare.