Il 13° Trofeo Aragno con `Genova nel Cuore`

Sabato 19 e domenica 20 gennaio, alla Sciorba, l’edizione speciale del meeting di nuoto con 38 società e 2500 atleti

Genova - Avrà una nuova sede, una nuova veste e uno spirito ancora più profondo la tredicesima edizione del Trofeo G.S. Aragno di nuoto, presentata oggi dal consigliere delegato allo sport Stefano Anzalone ed organizzato da Marco Ghiglione e il suo staff con il supporto di MySport.



Sabato 19 e domenica 20 gennaio saranno infatti la piscina e gli spalti della Sciorba (invece del consueto Aquacenter “I Delfini” di Pra’) a fare da cornice alla due giorni che avrà il logo di Genova nel Cuore stampato su cuffie bianche il cui ricavato della vendita sarà devoluto a vittime del crollo di Ponte Morandi. I numeri del meeting sono come sempre importanti e ne confermano il valore assoluto: 38 società, 2500 atleti, quasi 4000 presenze gara ed il ritorno dei nuotatori paralimpici nelle batterie e finali. È il riconoscimento che il nuoto nazionale tributa all’evento considerato una festa con al centro atleti, tecnici, famiglie. Fra i camponi in gara vi saranno Claudia Tarzia, Davide Nardini, Alberto Razzetti e Federico Bocchia.



Anche quest’anno la capacità organizzativa e logistica dello staff del Gruppo Sportivo Aragno non ha lasciato nulla al caso: doppie piastre, doppi tabelloni, doppie giurie, due speaker, con Edoardo Colombo, la prestigiosa presenza di Valter Gerbi; due giudici arbitro; il dj Massimo Codecasa, la diretta streaming al link https://livestream.com/livezerocold/13trofeoaragno e sulla pagina Facebook “Piscine di Pra' - Gruppo Sportivo Aragno”, l’app dedicata, flashmob e coinvolgenti coreografie. Le emozioni saranno esaltate anche dalla consegna di targhe in memoria di Alessio Stefanelli, alla migliore prestazione nei 200 dorso assoluti maschili, e di Mattia Medici alla migliore prestazione nei 200 stile assoluti maschili.



«Ringrazio gli organizzatori per il grosso impegno che hanno profuso nell’organizzare anche questa edizione - ha dichiarato il consigliere Stefano Anzalone - Il Trofeo Aragno è un evento in continua crescita che coinvolge moltissimi atleti provenienti da tutta Italia e che dà certamente lustro al nuoto e alla nostra città. Come amministrazione comunale è un piacere dare il nostro contributo».



Nel corso della conferenza stampa il gruppo sportivo Aragno ha consegnato il ricavato della vendita dei calendari sociali alla Onlus "Per il sorriso di Ilaria di Montebruno" che finanza la ricerca sull'atassia di Friedrich, una malattia genetica rara è degenerativa.



Questo è il programma del 13° Trofeo Aragno:

Sabato 19 gennaio, ore 8.45 e 15.15, domenica 20 gennaio, ore 8.45 e dalle 15.30 le finali