Il calcio vicino a Genova: raccolti 115 mila durante un´asta benefica

Genova - 115 Mila Euro raccolti durante un'asta benefica che si è svolta a Milano nell'evento chiamato "United for Genova": così il calcio non si è dimenticato ieri sera della città ferita dopo il crollo di ponte Morandi del 14 agosto scorso.



I soldi raccolti saranno interamente devoluti al comune di Genova. «Siamo tutti assieme coesi, tutti ci rimbocchiamo le maniche per la città. Tutto ciò che è nel cervello ma soprattutto nel cuore delle persone contribuisce a far crescere la nostra città», racconta il sindaco Marco Bucci.



Particolarmente vicino a Genova, l'amministratore delegato dell'Inter Beppe Marotta: «Il calcio come lo sport ha dimostrato di essere molto sensibile agli eventi positivi. Questa serata mi tocca particolarmente, ho trascorso molti anni a Genova, vi sono nati i miei figli. Conosco molte persone che stanno soffrendo, alcune che sono scomparse. Conosco quel maledetto ponte. Essere qui per me è importante».