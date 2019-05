Il Celtic Glasgow Fc Summer Camp arriva a Genova

Genova - A metà giugno, LaCantera Stadium Barabino & Partners si tingerà di biancoverde (a strisce

orizzontali) e parlerà inglese. Il Celtic Fc, la più antica società calcistica scozzese ed uno dei club più antichi al mondo (nato nel 1888), ha infatti scelto l’impianto sportivo genovese come sede prestigiosa di uno dei principali Celtic Fc Summer Camp in Italia.



Saranno infatti cinque giorni di Camp full time con coach ufficiali del club di Glasgow che si svolgeranno sul manto in prestigiosa erba naturale de La Sciorba - totalmente rifatto per

l’occasione - con insegnamento in doppia lingua: italiano e inglese. Il Camp si svolgerà da lunedì 17 a venerdì 21 giugno, per ragazzi e ragazze dai 7 ai 14 anni. I posti di assegnazione sono limitati e prenotabili già da oggi sul sito https://www.cfcamp.it/ gestito direttamente dal prestigioso club di Glasgow. E, in pieno spirito britannico, con la possibilità di giocare sul campo a 11 in erba naturale completamente “well done” de LaCantera Stadium.



Entrando più nel dettaglio, quello in programma a giugno a Genova sarà un camp tecnico e

didattico insieme che prevede analisi tecniche personalizzate, sessioni di formazione ai valori

sportivi e culturali, un premio “best team player”, con servizio lunch specifico per i giovani atleti. Tutti gli atleti saranno coperti da apposita assicurazione. Altre unicità del Celtic Fc Summer Camp riguardano il fatto che a tutti i partecipanti verrà fornito il Kit Celtic Academy firmato Adidas che include maglia, pantaloncini, calzettoni e pallone originali Adidas, oltre ad una borsa ufficiale Celtic Fc e una borraccia. Inoltre - come esperienza aggiuntiva - iscrivendosi ai Celtic English Camp si avrà la possibilità di partecipare al ‘Celtic Experience 2019’, un viaggio a Glasgow riservato a tutti gli iscritti dei camp che prevede il tour dello stadio Celtic Park, 2 allenamenti con allenatori scozzesi e la possibilità di assistere ad una partita di Scottish Premiership.