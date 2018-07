Il centrocampo della Samp 2018/19

Manca ancora qualche tassello al centrocampo della Samp

Genova - Manca meno di un mese all'inizio del campionato e il centrocampo della Sampdoria va delineandosi nei suoi interpreti. Il modulo sarà il consueto 4-3-1-2 di Giampaolo e il pacchetto del'anno scorso è stato mantenuto quasi totalmente.



Ruoli - Il trequartista titolare sarà Gaston Ramirez, al quale potrebbe essere affiancato un giovane dal mercato come seconda scelta nel ruolo - Ricky Alvarez è stato ceduto in Messico - oppure potrebbe essere Caprari ad essere arretrato e giocare tra le linee.

Il pacchetto mezzali è il più completo con il neo-acquisto Jankto, Praet, Linetty, Barreto e Verre; oltre al paraguayano può contare su elementi molto giovani, ma con una solida esperienza in Serie A.



Chi arriverà - La maggiore incognita è rappresentata dall'eredità di Torreira, che era il metronomo del centrocampo blucerchiato, affidabile sia in fase offensiva che difensiva. Il sostituto nel ruolo sarà come l'anno passato Capezzi. Tra i nomi che circolano insistentemente negli ultimi giorni per il posto da regista ci sono il camerunense M'Bia - 32 anni, esperienza internazionale, ottima fisicità, qualche dubbio per le ultime stagioni trascorse in Cina - e Pedro Obiang per il quale sarebbe un ritorno a casa.