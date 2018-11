Il derby nel destino di Juric: c´è la conferma del tecnico

Preziosi ha deciso di non cambiare almeno per un'altra gara

Genova - Come un anno fa Ivan Juric si gioca tutto nel derby della Lanterna: il presidente del Genoa Enrico Preziosi, nonostante due punti in cinque partite, è orientato a confermare il tecnico croato fino alla gara del 25 novembre contro la Sampdoria.



Cammino - Juric, chiamato a sostituire Davide Ballardini cacciato dopo la sconfitta casalinga contro il Parma, non è riuscito a invertire la rotta: sotto la sua guida la squadra ha pareggiato contro Juventus e Udinese e ha perso contro Milan, Inter e Napoli. L'ultima vittoria risale al 26 settembre nella sfida casalinga contro il Bologna decisa da Piatek.



Profili - Tra i nomi circolati nella giornata di ieri c’erano, Prandelli, Ranieri e Davide Ballardini, esonerato al termine della sconfitta casalinga contro il Parma ma ancora sotto contratto con i rossoblu. In questa lista non figura Davide Nicola: l’ex allenatore del Crotone dovrebbe andare all’Udinese pronta ad esonerare Velasquez dopo la partita persa contro l’Empoli.