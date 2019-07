Il Genoa a Dinard, parte ufficialmente la seconda parte del ritiro

Genova - E' iniziato anche il secondo ritiro del Genoa che subito dopo pranzo è partito alla volta del nord della Francia, a Dinard, dove rimarrà sino al 4 agosto. Al gruppo già visto in Austria, con i giovani Vodisek, Zennaro e Rizzo non convocati, si sono aggregati anche il portiere Radu, il centrocampista Sandro e il difensore Cristian Zapata, uno dei volti nuovi del Grifone.



Innesti - «L'anno scorso è stato difficile per il Genoa ma questo è un altro anno e un altro campionato - ha dichiarato Zapata - Si inizia da zero e abbiamo tutta la voglia di fare bene. Ho scelto il Genoa perché è una bella piazza e vuole fare bene in questo campionato e visto che anche io voglio fare bene ci siamo trovati».