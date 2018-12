Il Genoa alla caccia di rinforzi, Preziosi: «Pronti ad assecondare Prandelli»

I rossoblu cercano pedine per il centrocampo mentre in porta confermato l'arrivo di Jandrei

Genova - «Qualche giorno di relax e poi testa al mercato per completare la rosa e andare incontro alle richieste di Prandelli. Vogliamo fare un girone di ritorno senza particolari patemi ed è per quello che stiamo valutando i ruoli su cui intervenire»: lo ha dichiarato il presidente del Genoa Enrico Preziosi in una lunga intervista al quotidiano Il Secolo XIX.



Mercato - Il numero uno del club svela alcuni nomi: «Sia Romulo che Sandro non hanno fatto bene in questa prima parte e servono pedine di valore a metà campo. Ci piace Krunic ma l’Empoli chiede molto, vedremo. Sturaro? Potrebbe tornare, ha voglia di rilanciarsi e può essere un investimento anche per il futuro. Per il ruolo di portiere c’è Jandrei: vogliamo farci trovare pronti nel caso l’Inter ricomprasse Radu».



Attacco - Preziosi ha fatto il punto sugli attaccanti: «Lapadula parte, mentre restano qua Pandev, Piatek e Kouamè. Romero? Anche lui non verrà ceduto. Infine stiamo capendo se sulle fasce serva intervenire a destra o a sinistra. C’è Barreca che stiamo seguendo ma non è l’unico nome in cima alla lista».