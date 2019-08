Il Genoa batte l´Imolese in scioltezza: al Comunale finisce 4-1

Genova - Genoa: Radu; Biraschi, Zapata, Romero; Ghiglione, Schone, Lerager, Criscito; Saponara; Pinamonti, Kouamè. All. Andreazzoli.



Imolese: Rossi; Garattoni, Carini, Boccardi, Valeau; Marcucci, Tentoni, Provenzano; Maniero; Latte Lath, Vuthaj



Arbitro: Pairetto

Commento partita

Il Genoa batte 4-1 l’Imolese e supera il terzo turno di Coppa Italia: i gol sono stati realizzati da Criscito su calcio di rigore, Saponara, Ghiglione e Schone. I rossoblu attenderanno l’avversaria che uscirà dalla sfida tra Ascoli - Trapani. La formazione allenata da Aurelio Andreazzoli va in vantaggio al 4’ con un penalty realizzato dal suo capitano concesso da Pairetto per un fallo di mano di Carini. Al 25’ arriva il raddoppio di testa di Riccardi Saponara bravo a sfruttare un errore del portiere avversario. Il trequartista ha un problema fisico e Andreazzoli decide di non rischiarlo; al suo posto spazio a Radovanovic. Alla mezz’ora a segno anche Ghiglione dopo una bella azione con Pinamonti. Finisce così il primo tempo. Nella ripresa l’Imolese trova gol con Alimi su colpo di testa ma il Genoa c’è e cerca di chiudere la sfida il prima possibile con Pinamonti che però è sfortunato e non riesce a bagnare il suo esordio in una sfida ufficiale con il gol. A dieci minuti dal termine una bellissima punizione battuta da Schone chiude la partita. Per il Genoa dalla prossima settimana inizierà la preparazione per l’avvio del campionato con la trasferta all’Olimpico contro la Roma.



Secondo Tempo

45' Finisce al Comunale, il Genoa batte 4-1 l'Imolese



34' Esce Schone tra gli applausi, al suo posto dentro Romulo



32' Ancora Pinamonti alla ricerca del gol ma la punta del Genoa viene murata da Boccardi



75' GOL GENOA Schone su punizione batte Rossi



29' Esce Koamuè, entra Favilli



21' Traversa del Genoa con Pinamonti



17' Genoa vicino al gol ma il tiro di Kouamè termina fuori



12' Criscito tenta la sua doppietta personale ma il suo tiro viene parato da Rossi



10' Gol Imolese Alimi di testa batte Radu



5' Prima occasione per l'Imolese con il suo attaccante Latte Lath ma il tiro termina fuori



Primo Tempo

45' Finisce il primo tempo al Comunale di Chiavari



40' Pinamonti cerca il primo gol in una gara ufficiale ma il pallone colpito di testa finisce fuori



37' Pinamonti calcia, palla fuori di poco



31' Andreazzoli toglie Saponara e mette Radovanovic



29' GOL GENOA Bello scambio Pinamonti-Ghiglione con questì'ultimo bravo a battere Rossi e a portare i suoi sul 3-0



25' GOL GENOA Cross di Ghiglione in area di rigore, il portiere dell'Imolese non respinge con la giusta precisione e Saponara di testa trova la rete



4' GOL GENOA Carini colpisce di mano in scivolata e Pairetto concede il rigore che Criscito non sbaglia