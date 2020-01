Il Genoa cade contro gli ex, il Verona vince 2-1

Genova - Verona: Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Zaccagni, Pessina; Verre. All. Juric. A disp: Berardi, Radunovic, Vitale, Badu, Stepinski, Di Carmine, Pazzini, Bocchetti, Danzi, Dawidowicz, Wesley, Adjapong.



Genoa: Perin; Biraschi, Romero, Criscito; Ankersen, Sturaro, Schone, Cassata, Barreca; Pandev, Sanabria. All. Nicola. Marchetti, Radu, Goldaniga, El Yamiq, Jagiello, Ghiglione, Radovanovic, Destro, Agudelo, Favilli, Pajac, Behrami



Arbitro Mariani di Aprilia



Il girone di andata del Genoa si chiude con una sconfitta: i rossoblu perdono 2-1 contro il Verona dei tanti ex. A nulla è valso il gol di Sanabria realizzato nel primo tempo.



La formazione allenata da Davide Nicola soffre il Verona ma resta in gara grazie al suo portiere Mattia Perin bravo a neutralizzare le conclusioni affidate ai piedi di Lazovic, Pessina. Nel momento di maggior pressione il Genoa trova il vantaggio con Sanabria bravo a sfruttare l’assist di Barreca e ad anticipare il suo marcatore per battere Silvestri.



Nella ripresa è il Verona a fare prevalentemente la gara e a trovare i gol vittoria: all’8 Romero compie un’ingenuità atterrando Zaccagni. Mariani concede il penalty realizzato di potenza da Verre. Il pareggio non scuote il Genoa che crolla al 20’ con Zaccagni bravo a sfruttare un mancato rinvio di Ankersen su respinta di Perin. Nicola le prova tutte ma non basta, alla fine il Verona esce con i tre punti. Per il Genoa domenica alle 18 la sfida al Ferraris contro la Roma dove mancherà Criscito che sarà fermato dal giudice sportivo.