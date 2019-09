Il Genoa cade nel recupero: l´Atalanta vince 2-1 grazie a Zapata

Genova - Genoa: Radu; Romero, Zapata, Criscito; Ghiglione, Schone, Radovanovic, Lerager, Barreca; Kouamé, Pinamonti. All. Andreazzoli. A disp: Marchetti, Jandrei, Goldaniga, Sanabria, El Yamiq, Biraschi, Jagiello, Pandev, Favilli, Ankersen, Pajac, Saponara.



Atalanta: Gollini; Toloi, Djimsiti, Masiello; Hateboer, Freuler, Pasalic, Gosens; Gomez; Ilicic, Zapata. All. Gasperini. A disp: Rossi, Sportiello, Kjaer, Palomino, Muriel, Arana, De Roon, Malinovsky, Castagne, Ibanez, Barrow.



Arbitro Fabbri di Ravenna



Prima sconfitta in campionato per il Genoa che perde 2-1 contro l’Atalanta: i gol sono stati messi a segno da Muriel (calcio di rigore) e Zapata per gli ospiti e da Criscito per i rossoblu, sempre su penalty. Dopo il primo tempo terminato sullo 0-0 ma con più occasioni da parte della formazione allenata da Gasperini rispetto i rossoblu, succede tutto nella ripresa. Al 19’ Cristian Zapata atterra Duvan: Fabbri prima non vede il rigore, poi richiamato dal Var torna sui suoi passi e cambia la decisione. Dal dischetto va Muriel, subentrato a Ilicic che spiazza Radu. Il Genoa ci prova, Andreazzoli fa entrare Saponara, Pandev e Ankersen per dare vivacità alla manovra. Nel recupero Kouamè viene atterrato da Djimsiti e Fabbri decreta il rigore che realizza Criscito. Ma non basta perché al 95’ Zapata calcia dal limite dell’area e infila il pallone dove Radu non può fare nulla. Finisce così al Ferraris nel primo match dopo la sosta: il prossimo impegno del Genoa sarà venerdì alle 20.45 alla Sardegna Arena contro il Cagliari.