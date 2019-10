Il Genoa cade nel recupero: la Juve vince 2-1, decide Ronaldo

Genova - Juventus: Buffon; Cuadrado, Rugani, Bonucci, Alex Sandro; Khedira, Bentancur, Matuidi; Bernardeschi; Dybala, Ronaldo. All. Sarri. A disp: Szczesny, Pinsoglio, De Sciglio, De Ligt, Ramsey, Costa, Danilo, Can, Rabiot, Demiral, Olivieri.



Genoa: Radu; Ghiglione, Romero, Zapata, Ankersen; Schone, Cassata; Pandev, Agudelo, Kouame; Pinamonti. All. Motta. A disp: Marchetti, Jandrei, Barreca, Goldaniga, Sanabria, Gumus, El Yamiq, Biraschi, Jagiello, Radovanovic, Saponara.



Arbitro: Antonio Giua.



Il Genoa perde 2-1 nel recupero contro la Juventus giocando una buona partita ma a finire nel mirino dei rossoblu è la direzione di gara dell’arbitro Giua alla sua prima in A. Al gol del vantaggio di Bonucci segnato al 36’ del primo tempo risponde al 41’ Kouamè con un tiro che inganna Buffon, Nel secondo tempo la Juventus, in inferiorità numerica come il Genoa (espulso Cassata per doppio giallo) trova la vittoria con un rigore realizzato da Cristiano Ronaldo che prima si era visto un gol annullato per fuorigioco. Domenica il Genoa tornerà in campo contro l'Udinese in una gara fondamentale per il cammino salvezza.