Il Genoa cede al Torino solo ai rigori: finisce 6-4

Genova - Torino: Sirigu; Bonifazi, Djidji, Bremer; De Silvestri, Lukic, Meité, Lazxalt; Berenguer; Zaza, Belotti. A disp. Ujkani, Rosati, Izzo, Singo, Millico, Nkoulou, Aina, Adopo, Rincon. All. Mazzarri



Genoa: Radu; Goldaniga, Romero, Zapata; Ghiglione, Schone, Behrami, Barreca; Cassata, Agudelo; Favilli. A disp. Perin, Marchetti, Crisito, Sanabria, Guus, El Yamiq, Biraschi, Pandev, Radovanovic, Destro, Sturaro, Ankersen. All. Nicola



Arbitro: Sacchi di Macerata



Un bel Genoa si ferma in Coppa Italia ai calci di rigore: i rossoblu vengono sconfitti 6-4 dal Torino dopo che i tempi regolamentari e supplementari erano terminati 1-1 con i gol di Favilli e De Silvestri. Il penalty decisivo è stato realizzato da Berenguer. Nicola nell'occasione ha cambiato molto la rosa rispetto al successo contro il Sassuolo per conoscere meglio gli elementi a sua disposizione.



A fine gara il commento del tecnico Davide Nicola: "Brucia uscire così ma ho visto cose importanti. Peccato non aver chiuso il match ma sono soddisfatto. Pensiamo al Verona fondamentale per risalire la classifica, poi insieme alla società valuteremo il mercato".