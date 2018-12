Il Genoa cerca l´impresa a Torino: spazio agli undici del derby

Unico dubbio pare legato al ballottaggio tra Veloso-Sandro

Genova - A caccia della vittoria in trasferta che manca da fine settembre: è l’obiettivo del Genoa impegnato questo pomeriggio alle 15 contro il Torino all’Olimpico. I rossoblu che in panchina saranno guidati da Murgita (Juric è squalificato), hanno bisogno dei tre punti per allontanarsi dalle zone calde di classifica e staccare il Bologna sconfitto ieri sera a Marassi dalla Sampdoria.



Il Genoa dovrebbe scendere in campo con la stessa formazione che ha giocato prima contro il Napoli e poi nel derby con l’unico dubbio legato a Sandro in mezzo al campo al posto di Veloso anche se quest’ultimo pare in vantaggio. Questi i probabili undici: davanti a Radu la difesa a tre sarà composta da Biraschi, Romero e Criscito; a centrocampo sulle fasce agiranno Romulo e Lazovic mentre in mezzo toccherà a Veloso, Bessa e Hjliemark. In attacco spazio alla coppia Piatek-Kouamè.