Genova - Il Genoa ha individuato in Stefano Sturaro il rinforzo per il centrocampo: nelle prossime ore la società rossoblu incontrerà la Juventus (proprietaria del cartellino del ragazzo) per cercare l'accordo e riportare il giocatore sotto la Lanterna dopo l’esperienza poco positiva allo Sporting Lisbona anche a causa di un brutto infortunio.



Sturaro ha esordito con la maglia del Genoa il 25 agosto del 2013 e ha realizzato il suo primo gol il 2 marzo 2014 nella sfida casalinga contro il Catania. A luglio dello stesso passa poi alla Juventus a titolo definitivo ma resta in rossoblu a gennaio 2015 collezionando tredici presenze in campionato.