Il Genoa crolla a Parma e ora Andreazzoli rischia

Genova - Parma: Sepe; Darmian, Iacoponi, Dermaku, Gagliolo; Kucka, Scozzarella, Barillà; Kulusevski, Inglese, Gervinho. All. D'Aversa



Genoa: Radu; Goldaniga, Zapata, El Yamiq; Ghiglione, Schone, Radovanovic, Lerager, Pajac; Kouamé, Pandev. All. Andreazzoli



Il Genoa crolla a Parma e per Andreazzoli il destino pare già segnato: i rossoblu perdono 5-1 disputando una gara da dimenticare con i padroni di casa che hanno messo in luce i problemi difensivi. Al Tardini i liguri affondano sotto i colpi di Cornelius, autore di una tripletta. Ad aprire le marcature per la squadra di D'Aversa è stato Kucka. Inutile la rete del momentaneo 4-1 di Pinamonti. A completare la manita del Parma Kulusevski.