Il Genoa crolla a San Siro: Motta ai saluti, c´è Diego Lopez

Genova - Inter Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Vecino, Borja Valero, Gagliardini, Biraghi; Esposito, Lukaku. All. Conte. A disp: Padelli, Berni, Godin, Sensi, Ranocchia, Politano, Lazaro, Dimarco, Agoumé, D'Ambrosio.



Genoa: Radu; Biraschi, Romero, Criscito, Ghiglione; Jagiello, Radovanovic, Cassata, Agudelo; Sanabria, Pinamonti. All. Motta. A disp: Marchetti, Jandrei, Goldaniga, El Yamiq, Schöne, Sturaro, Favilli, Ankersen, Pajac, Cleonise, Rovella.



Arbitro: Pairetto



Si chiude a Milano contro l’Inter l’avventura di Thiago Motta al Genoa: i rossoblu vengono battuti 4-0 dai nerazzurri con i gol realizzati da Lukaku (doppietta), Gagliardini ed Esposito. Per il grifone il cambio in panchina con l’arrivo di Diego Lopez che il ds Marroccu conosce ai tempi del Cagliari.



Una gara senza storia per il Genoa con l’Inter che dal primo al 90’ crea mettendo a nudo i limiti della rosa a disposizione di Motta che per l’ennesima volta cambia lasciando in panchina Schone e inserendo in mezzo al campo Cassata con Radovanovic e sugli esterni Jagiello e Agudelo con Ghiglione spostato in difesa. I rossoblu vanno sotto al 31’ del primo tempo quando Lukaku di testa sfrutta un assist di Candreva e infila Radu. Passano 120 secondi e arriva il raddoppio con Gagliardini su una leggera deviazione di Romero. Al 41’ Lukaku cerca il tris ma il pallone finisce fuori. Nella ripresa l’Inter potrebbe trovare subito il gol con il suo attaccante belga ma Radu si immola e respinge. Al 18’ Agudelo atterra Gagliaridni e Pairetto concede il rigore che al 19’ batte il giovane Esposito infilando il portiere all’angolino. Al 26’ il 4-0 finale con un gran gol di Lukaku di sinistro. Finisce così un brutto 2019 per il Genoa che alla ripresa di campionato affronterà il Sassuolo con Lopez in panchina.