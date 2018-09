Il Genoa crolla all´Olimpico contro la Lazio

Finisce 4-1 con la rete dei rossoblu realizzata da Piatek a inizio secondo tempo

Genova - Non basta la quinta rete in campionato di Piatek, il Genoa crolla per la seconda volta in trasferta. All’Olimpico i rossoblu perdono 4-1 contro la Lazio dopo un primo tempo da dimenticare e una ripresa decisamente meglio.



Primo Tempo - La Lazio inizia forte e al 6’ va in vantaggio: Caicedo sfrutta un bell’assist da Wallace e di testa batte Marchetti. Il Genoa cerca una reazione con Piatek ma Strakosha è attento e para. Al 22’ arriva il raddoppio da parte dei padroni di casa: Bessa perde malamente un pallone a metà campo, Parolo trova Immobile che di sinistro infila Marchetti all’angolino. Ballardini infuriato per la prestazione dei suoi toglie Spolli ammonito e inserisce Kouamè per dare vivacità in attacco. Nel giro di pochi minuti Medeiros ha una doppia occasione ma il pallone non vuole entrare. Nel recupero Kouamè cerca il primo gol in trasferta ma il tiro viene parato da Strakosha. finisce qui un brutto primo tempo con il Genoa sotto didue gol e quasi mai incisivo.



Secondo Tempo - Inizia la ripresa e il Genoa accorcia le distanze: Piatek è bravo a fruttare un rimpallo da parte di un difensore della Lazio e di potenza batte Marchetti: quinta rete in campionato per la punta polacca. Il 2-1 dura poco perché al 9’ Milinkovic-Savic di testa infila all’angolino con Marchetti fermo realizzando il 3-1. I padroni di casa trovano gli spazi tra le maglie rossoblu creando le occasioni per il quarto gol che arriva al 44’con Immobile: l’attaccante biancazzurro di piatto batte Marchetti e segna la sua doppietta personale. Finisce qui, per il Genoa un’altra brutta partita lontano dal Ferraris con nove gol presi e solo tre realizzati. Mercoledì si torna in campo per il turno infrasettimanale e per i rossoblu c’è la gara contro il Chievo sconfitto in casa dall’Udinese.