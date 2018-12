Il Genoa in campo a Pegli: a parte Gunter e Mazzitelli

Genova - Voltare pagina e pensare alla prossima sfida: è questo l’imput di Cesare Prandelli in vista della gara tra Genoa –Fiorentina in programma sabato alle 15.



La squadra è stata suddivisa in due gruppi scarico per chi ha giocato a Cagliari, mentre addestramenti tecnici, esercitazioni atletiche, partitelle a campo ridotto per il resto della rosa. Ancora a parte Gunter e Mazzitelli che stanno svolgendo un programma di recupero. Domani è in programma la rifinitura anticipata dalla conferenza stampa di Prandelli.



Per chi non sarà allo stadio può seguire live e in esclusiva Genoa - Fiorentina su DAZN.