Genova - Il Genoa scenderà in campo nell’esordio di campionato contro l’Empoli con una maglia listata a lutto e senza sponsor per ricordare la tragedia di ponte Morandi: la divisa è stata mostrata in anteprima dal capitano Domenica Criscito e postata sul profilo Instagram della società rossoblu.



In ricordo della tragedia che ha sconvolto Genova la tifoseria rossoblu resterà in silenzio per 43 minuti e con gli striscioni capovolti.



ph Instagram Genoa