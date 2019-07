Il Genoa inizia all´Olimpico contro la Roma: il debutto in casa contro la Fiorentina

Genova - Inizio di campionato a Roma, contro i giallorossi per il Genoa di Aurelio Andreazzoli: l'esordio in casa è contro la Fiorentina mentre il derby è alla sedicesima di campionato. Ecco il calendario completo:



1° Roma - Genoa



2° Genoa - Fiorentina



3° Genoa-Atalanta



4° Cagliari-Genoa



5° Genoa-Bologna



6° Lazio-Genoa



7° Genoa - Milan



8° Parma-Genoa



9° Genoa-Brescia



10° Juventus - Genoa



11° Genoa - Udinese



12° Napoli - Genoa



13° Sampdoria-Udinese



14° Genoa-Torino



15° Lecce - Genoa



16° Genoa - Sampdoria



17° Inter - Genoa



18° Genoa - Sassuolo



19° Verona - Genoa



Al termine del sorteggio è toccato all'allenatore del Genoa Aurelio Andreazzoli commentare il calendario completo al sito ufficiale del Genoa: «La trasferta con la Roma sarà per me un tuffo nel passato, gare sulla carta proibitive alla resa dei conti si trasformano in abbordabili e viceversa. Il calcio è bello per questo, trovi trappole dove meno le aspetti. Debuttare fuori casa? Mi dispiace! Vorrà dire che dovremo aspettare la sosta prima di mettere in formazione il dodicesimo uomo».