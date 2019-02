Il Genoa resiste al Dall´Ara: contro il Bologna finisce 1-1

Lerager risponde a Destro. Out Rolon per febbre

Genova - Lukas Lerager con un colpo di testa al 33’ del primo tempo permette al Genoa di pareggiare 1-1 contro il Bologna in uno scontro fondamentale in chiave salvezza.



Primo Tempo - Prandelli rilancia Gunter al posto di Romero squalificato mentre a centrocampo Rolon viene fermato dalla febbre e al suo posto c’è Veloso con Lerager e Radovanovic. Il tridente offensivo è composto da Kouamè, Lazovic e Sanabria. Il Bologna, reduce dalla vittoria contro l’Inter, parte forte e al 17’ trova il vantaggio: Radu legge male l’uscita e Destro lo anticipa di testa realizzando la sua prima marcatura in campionato. Il Genoa però c’è e al 31’ con Sanabria ha la doppia occasione per pareggiare: prima l’attaccante calcia di sinistro e Skorupaki respinge, poi di testa non riesce a colpire con forza e il portiere felsineo fa sua la sfera. La pressione degli uomini allenati da Prandelli si concretizza al 33’ quando dagli sviluppi di corner Lerager anticipa tutti e insacca: primo gol in campionato per il centrocampista danese arrivato dal Bordeaux. Poi il primo tempo scivola via senza tanti sussulti fino al fischio dell’arbitro Rocchi



Secondo Tempo - Nella ripresa è il Bologna a rendersi pericoloso con Edera ma Radu è attento e para. La prima occasione della ripresa per il Genoa è con Lazovic ma il suo pallone termina sulla traversa. Passano pochi minuti e ci prova Criscito ma il tiro del difensore finisce poco a lato. Prandelli decide di rischiare il meno possibile e toglie prima Lazovic e poi Kouamè inserendo Pereira e Pezzella ma è la formazione rossoblu di casa nel finale a mettere i brividi alla retroguardia ospite con Danilo che prima colpisce la traversa e poi impegna Radu bravo a smanacciare in corner. Finisce qui al Dall’Ara tra Bologna e Genoa con gli uomini di Prandelli che restano a più 7 dagli avversari e domenica saranno impegnati contro la Lazio al Ferraris alle 15.