Il Genoa sconfitto nel recupero, Juric: «Mi rode perdere così, meritavamo di più»

Il mister rossoblu ha analizzato la partita contro il Napoli decisa da un'autorete

Genova - «Brucia perdere nel recupero e non è la prima volta. I ragazzi hanno fatto una grande gara contro il Napoli ma alla fine i punti presi sono zero e questo mi rode»: lo ha dichiarato l’allenatore del Genoa Ivan Juric al termine della partita persa contro i partenopei con un autorete nel recupero di Biraschi.



Campionato - Al di là della terza sconfitta consecutiva il mister rossoblu ha visto cose positive: «Tranne la sfida contro l’Inter i ragazzi hanno sempre fatto buone partite contro avversari di livello. Peccato perché gli episodi non sono stati dalla nostra parte ma ci sono stati miglioramenti e dobbiamo lavorare per evitare gli errori».



Applausi - Al termine della partita la Gradinata Nord ha applaudito la squadra: «E’ un segnale importante, i tifosi hanno capito che i ragazzi non mollano mai».