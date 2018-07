Il Genoa sfida lo Zenit San Pietroburgo. Criscito: «Peccato non essere in campo»

La gara si disputerà domani alle 17

Genova - Seconda amichevole domani per il Genoa nel ritiro di Neustift: alle 17 è in programma la sfida contro lo Zenit San Pietroburgo, ex squadra di Domenico Criscito.



Il capitano rossoblu al sito della società ha raccontato le sue sensazioni in vista del test che seguirà da bordo campo: «Sarà un piacere ritrovare tutti i compagni e gli amici che ho lasciato, peccato non poter scendere in campo. Il mio recupero? Sta procedendo bene, conto di tornare a correre nel ritiro di Brunico». Una partita impegnativa per il Genoa che ha iniziato la preparazione da una settimana: «Lo Zenit è più collaudato di noi - ha proseguito Criscito - è in ritiro da circa un mese. Ha già giocato alcune amichevoli e le ha vinte tutte».