Il Genoa si allena davanti a Preziosi: quattro gli infortunati

Genova - Penultimo allenamento a Pegli per il Genoa davanti al presidente Enrico Preziosi. Mister Prandelli, in vista della sfida contro la Roma in programma alle 18 al Ferraris, ha guidato le operazioni racchiuse tra colazione e pranzo nella club-house. Un programma vario, e di prevalente matrice tattica, ha calamitato le attenzioni.



Ampia la parentesi dedicata alle esercitazioni d’assieme, per ruoli e reparti. Sul finire una sfilza di conclusioni in porta ha chiuso il piano di lavoro che verrà ripreso nella rifinitura di sabato prima del trasferimento in ritiro. Nell’elenco degli indisponibili figurano Favilli, Hiljemark, Mazzitelli, Sturaro.