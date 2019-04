Il Genoa si sblocca grazie a Lapadula: contro la Spal è 1-1

I rossoblu sono a +6 dall'Empoli. Si ferma Mazzitelli per infortunio

Genova - Il Genoa torna al gol grazie a Lapadula e contro la Spal finisce 1-1: i rossoblu, che nelle ultime nove gare avevano bucato la porta avversaria per tre volte, sono riusciti a trovare la via della rete con l’attaccante subentrato dalla panchina al posto di Gunter. Grazie a questo pareggio il Genoa porta a +6 il vantaggio sull’Empoli terzultimo e sconfitto ieri dal Bologna.



Primo Tempo - Il Genoa parte forte e con Kouamè ha subito una doppia occasione per portarsi in vantaggio ma prima l’attaccante manda sul fondo e poi colpisce la traversa. La Spal, che fino a quel momento ha pensato a gestire, inizia a premere e al 29’ tenta il gol con Floccari che però manda alto. Passano pochi minuti e al 35’ Murgia di testa impegna Radu che devia in corner. Il gol è nell’aria e arriva un minuto dopo: dagli sviluppi di un calcio d’angolo Felipe sbuca tra le maglie della difesa rossoblu e batte l’estremo difensore ospite. Prima della fine del primo tempo arriva il primo cambio per Prandelli con Mazzitelli che deve lasciare il campo per infortunio (sembra stiramento) e al suo posto entra Lerager.



Secondo Tempo - Nella ripresa il tecnico del Genoa toglie Gunter e inserisce Lapadula: proprio il neo entrato è bravo con un tiro sporco a far rimbalzare il pallone che si insacca alle spalle di Viviano. La rete galvanizza gli ospiti che premono alla ricerca del vantaggio ma Kouamè non è preciso e il suo pallone finisce alto. L’unica vera occasione da parte dei padroni di casa è con Kurtic che di testa supera Radu ma sul pallone arriva Romero che salva sulla linea. Finisce qui, il Genoa strappa un punto al Paolo Mazza di Ferrara e può tornare a sorridere: domenica alle 18 arriva la Roma al Ferraris. Prandelli ritroverà Veloso dopo lo stop per squalifica e probabilmente Sanabria fermato da un problema muscolare.