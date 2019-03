Il Genoa si smarrisce in trasferta: l´Udinese vince 2-0

La partita viene decida dai gol di Okaka e Mandragora

Genova - Il Genoa cade 2-0 contro l’Udinese al termine di una partita sottotono: per i rossoblu la vittoria in trasferta manca dalla gara di Empoli alla seconda di campionato.



Primo Tempo - Prandelli cambia modulo e si affida al 4-4-1-1 con Sturaro a supporto di Kouamè con Sanabria in panchina. Al primo affondo l’Udinese trova il gol del vantaggio: Okaka riceve da Fofana e tutto solo batte Radu. Il Genoa prova una reazione con un tiro dalla distanza di Radovanovic ma il portiere di casa è attento e manda in corner. Lo stesso centrocampista cerca il gol al 37’ ma il pallone finisce lontano dalla porta di Musso, Nel finale Criscito stende Pussetto e viene ammonito, giallo pesante per il difensore del Genoa che salta la sfida contro l’Inter di mercoledì sera.



Secondo Tempo - Nella ripresa Prandelli attua un doppio cambio: dentro Bessa e Pandev, fuori Rolon e Lazovic. Al 12’ De Paul riceve da Pussetto ma da pochi passi manda incredibilmente alto. Al 17’ l’Udinese trova il gol del raddoppio con l’ex Mandragora: il centrocampista controlla un bel pallone e di sinistro al volo infila il pallone alle spalle di Radu. Il Genoa da quel momento tenta una reazione ma Kouamè di testa non trova la porta. Il mister rossoblu le prova tutte e manda in campo anche Lapadula al posto di Sturaro. Tudor toglie Okaka e inserisce Lasagna: quest’ultimo ha una doppia occasione per chiudere la sfida ma ma prima l’attaccante si fa ipnotizzare da Radu e poi manda di poco sul fondo. Nel finale il Genoa ha l’occasione per il gol della bandiera ma prima Lapadula di testa colpisce la traversa, poi Kouamè con la nuca non riesce a battere Musso che compie una parata prodigiosa. Finisce qui, mercoledì al Ferraris arriverà l’Inter: i ragazzi di Prandelli cercheranno un’altra impresa dopo la vittoria contro la Juventus.