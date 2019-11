Il Genoa strappa un ottimo punto al San Paolo: Napoli fermato sullo 0-0

Genova - Napoli: Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj; Callejon, Fabian, Zielinski, Insigne; Lozano, Mertens. All. Ancelotti. A disp: Meret, Karnezis, Luperto, Tonelli, Mario Rui, Elmas, Gaetano, Younes, Llorente.



Genoa: Radu; Ankersen, Zapata, Romero, Pajac; Agudelo, Cassata, Schone; Lerager; Pandev, Pinamonti. All. Motta. A disp: Marchetti, Jandrei, Barreca, Goldaniga, Sanabria, Gumus, El Yamiq, Biraschi, Jagiello, Ghiglione, Radovanovic, Cleonise



Arbitro: Calvarese



Il Genoa ferma il Napoli al San Paolo sullo 0-0 giocando una gara attenta e rischiando il minimo indispensabile: i rossoblu salgono a nove punti in classifica e per la prima volta dall’arrivo di Motta in panchina non subiscono reti. Nella prima mezz’ora di gara sono i padroni di casa a cercare la via del gol trovando Radu attento e pronto a dire no. Per vedere la prima azione del Genoa bisogna attendere il 31’ quando Agudelo si libera sulla sinistra e imbecca Pandev che colpisce di punta e il pallone finisce alto sopra la traversa. Poi il primo tempo scivola via senza altre emozioni e Calvarese al 46’ manda tutti negli spogliatoi. Nella ripresa il Genoa parte subito forte e ha una doppia occasione Pandev e Pinamonti ma entrambi non inquadrano la porta. Al 16’ arriva la più ghiotta occasione per i rossoblu: Agudelo, forse uno dei migliori in campo, libera Pinamonti che calcia a botta sicura ma il suo tiro viene deviato con il piede da Koulibaly. I padroni di casa, subissati dai fischi, attaccano a testa bassa e al 41’ con Elmas hanno l’occasione per fare gol ma Radu si tuffa e salva evitando una nuova beffa nel finale. Finisce 0-0 al San Paolo e il Genoa può sorridere per aver mosso la classifica e aver riscattato il brutto ko contro l’Udinese di una settimana fa.