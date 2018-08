Il Genoa supera il Lecce: mattatore Piatek con quattro reti

I rossoblu affronteranno ai sedicesimi una tra Entella o Salernitana

Genova - Genoa: Marchetti; Biraschi, Spolli, Zukanovic; Lazovic, Hiljemark, Romulo, Criscito; Kouamè; Pandev, Piatek. All. Ballardini. A disp. Vodisek, Radu, Gunter, Lopez, Mazzitelli, Rolon, Bessa, Dalmonte, Pereira, Lakicevic.



Lecce: Vigorito, Petriccione, Cosenza, Arrigoni; Mancosu, Lepore, Torromino, Marino, Calderoni; Falco, Pettinari. All. Liverani. A disp: Bleve, Chironi, Saraniti, Haye, Palombi, Dumancic, Dubickas, Tsonev, Tabanelli, Legittimo.



Arbitro La Penna



Commento

Il Genoa batte il Lecce 4-0 grazie a quattro gol di Piatek e si qualifica ai sedicesimi di Coppa Italia. L’attaccante polacco apre le marcature al 2’ con un gol di testa e poi raddoppia al 9’ superando Vigorito in uscita. Al 18’ e al 38’ gli altri due gol, sempre di testa per una serata indimenticabile, la prima nel suo stadio. Nella ripresa le uniche azioni degne di note sono di Kouamè che di testa manda alto e di Pandev che di sinistro impensierisce Vigorito in un secondo tempo giocato a ritmi bassi. Finisce qui con i rossoblu che domani sera conosceranno l’avversario tra Entella o Salernitana. Domenica al via il campionato con il Genoa impegnato a San Siro contro il Milan.



Primo Tempo

2' Gol Genoa Piatek di testa batte Vigorito. E' vantaggio Genoa



7' Tiro di Pandev, Vigorito respinge



9' Gol Genoa Biraschi lancia Piatek che supera Vigorito e insacca



14' Doppio tentativo di Pandev ma Vigorito para



16' Criscito tira, Vigorito respinge. Sulla ribattuta Kouamè calcia male



18' Gol Genoa Kouamè imbecca Piatek che di testa batte Vigorito



27' Tiro di Mancosu e palla che termina sul fondo



29' Tiro di Falco dalla distanza, para Marchetti a terra



38' Gol Genoa Dagli sviluppi del corner Piatek di testa segna il suo quarto gol personale



46' Finisce qui il primo tempo con il Genoa in vantaggio 4-0 contro il Lecce



Secondo Tempo

8' Destro di Mancosu ma il pallone finisce lontano dai pali dalla porta di Marchetti



18' Vigorito provvidenziale su Pandev



19' Colpo di testa di Kouamè e pallone alto



21' Sinistro rasoterra di Pandev, para Vigorito a terra



30' Mazzitelli calcia alto



41' Conclusione di Falco a lato



45' Finisce qui, il Genoa batte il Lecce e vola ai sedicesimi di finale