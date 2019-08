Il Genoa tiene testa alla Roma: all´Olimpico finisce 3-3

Genova - Roma: Pau Lopez; Florenzi, Fazio, Juan Jesus, Kolarov; Cristante, Pellegrini; Under, Zaniolo, Kluivert; Dzeko. All. Fonseca. A disp: Mirante Fuzato, Zappacosta, Santon, Mancini, Veretout, Pastore, Diawara, Schick, Antonucci.



Genoa: Radu; Romero, Zapata, Criscito; Ghiglione, Lerager, Schone, Radovanovic, Barreca; Kouame, Pinamonti. All. Andreazzoli. A disp: Jandrei, Marchetti, Romulo, El Yamiq, Jagiello, Biraschi, Rovella, Sanabria, Pandev, Favilli.



Arbitro: Calvarese di Teramo

Partita

Il Genoa esce dall’Olimpico con un punto d’oro: la sfida contro la Roma termina 3-3 con i gol realizzati da Pinamonti, Criscito su rigore e Kouamè. Andreazzoli decide di puntare sul 3-5-2 con Romero, Zapata e Criscito davanti a Radu; a centrocampo sugli esterni agiscono Ghiglione e Barreca mentre in mezzo al campo spazio a Lerager, Schone e Radovanovic. In attacco la coppia Kouamè e Pinamonti. Nel primo tempo parte forte la Roma e al 6’ arriva il vantaggio con Under bravo a liberarsi dei suoi avversari e a battere Radu. Lo stesso esterno potrebbe raddoppiare dopo un minuto ma il suo sinistro finisce sul fondo. Il Genoa al 15’ trova il pareggio con Pinamonti: l’attaccante riceve di testa da Romero e in area di rigore trova lo spazio per battere Lopez. Il pareggio però dura soltanto una quindicina di minuti perché Dzeko in area di rigore trova lo spazio giusto per infilare Radu sul secondo palo. Al 35’ Florenzi tenta il tris ma Radu è superlativo e manda in corner. Al 40’ il Genoa trova ancora il gol: Pinamonti viene atterrato da Juan Jesus e Calvarese concede il calcio di rigore: sul dischetto va Criscito che supera Lopez nonostante il portiere giallorosso abbia toccato la palla. Nel recupero Radu evita il tris dei padroni di casa salvando su Kolarov. Nel secondo tempo la Roma attacca e al 4’ trova il gol su punizione con Kolarov. L’ennesimo vantaggio non manda in tilt il Genoa che riesce a recuperare per l’ennesima volta il risultato: Ghiglione dalla destra trova Kouamè in area di rigore che in tuffo insacca. Nel finale Dzeko cerca la sua doppietta personale ma Radu c’è e respinge. Finisce qui all’Olimpico: domenica alle 20.45 al Ferraris ci sarà la Fiorentina prima della sosta per le Nazionali.



Secondo Tempo

49' Finisce così, il Genoa pareggia 3-3 contro la Roma



44' Radu bravo su Dzeko



35' Destro di Dzeko, palla a lato



25' GOL GENOA Kouamè di testa in tuffo, Lopez è battuto



18' Gara viva, il Genoa cerca il pareggio concedendo spazi



11' Ammonito Romero



4' Gol Roma Traversa di Kolarov e palla che poi termina alle spalle di Radu



Primo Tempo

49' Finisce il primo tempo all'Olimpico sul punteggio di 2-2



48' Punizione di Kolarov dalla distanza, Radu respinge



43' GOL GENOA Criscito dal dischetto, Lopez tocca il pallone che però entra



40' Calcio di rigore per il Genoa per fallo di Juan Jesus su Pinamonti



38' Ammonito Florenzi



35' Florenzi calcia, Radu devia in corner



30' Gol Roma Dzeko si libera in area di rigore di due marcatori e infila Radu sul secondo palo



27' Intervento di Radu su Dzeko, Roma vicina al raddoppio



15' GOL GENOA Pinamonti riceve da Romero e batte Lopez



7' Under di sinistro, palla sul fondo



6' Gol Roma Under si libera di due uomini e batte Radu



4' Destro di Florenzi alto