Il gol al Genoa e l´abbraccio dei tifosi, Pavoletti: «Questo è il calcio sincero»

La punta, autore del vantaggio del Cagliari, è stato avvicinato da un gruppo di tifosi rossoblu

Genova - Prima il gol del vantaggio, poi l’uscita dal campo per infortunio: è successo ieri all’attaccante del Cagliari Leonardo Pavoletti, con un passato nel Genoa. La punta, al termine della gara terminata 1-1 con il gol di Criscito su calcio di rigore, è stata protagonista di una bella storia che ha raccontato tramite il proprio profilo Facebook.



«Potrei parlare di una grande salvezza in rossoblù o del mio record di gol, ma ci sarà tempo. Ci tengo invece a raccontare invece un episodio. Dopo la partita, uscito da Marassi, anche in punta di piedi per paura di prendere qualche insulto, mi avvicino all’auto del mio amico per tornare a casa quando si avvicina un gruppo di tifosi del Genoa che non conoscevo, visibilmente amareggiati per la partita, che iniziano ad abbracciarmi, a ricordare vecchi bei momenti passati insieme in quello stadio. Per finire mi offrono anche da bere! Eh sì, non credevo ai miei occhi, questo è il calcio che amo, vero e sincero! Grazie».