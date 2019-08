Il gruppo Vialli presente a Genova, Ferrero: «Semplice visita informale»

Genova - «I rappresentanti della cordata guidata da Gianluca Vialli e interessata all'acquisto della Sampdoria sono a Genova, ma solo per una semplice visita informale e per vedere le strutture del club»: lo ha dichiarato il presidente Massimo Ferrero, commentando le indiscrezioni circolate sul web.



Futuro - «In tanti - ha detto Ferrero - mi stanno telefonando, chiedono spiegazioni sulla presenza a Genova di persone facenti parte della cordata con la quale è stata sottoscritta la lettera d'intenti per verificare se esistano le condizioni per la cessione ai soggetti interessati della Sampdoria. Effettivamente i due soci, l'uno perché in vacanza in Italia, l'altro giunto per propri affari di lavoro, sono arrivati a Genova e hanno chiesto di poter approfittare dell'occasione per vedere le strutture del club; una procedura assolutamente normale nell'ambito di una negoziazione. Nessun segreto, nessuno scoop, una semplice visita informale»