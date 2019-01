Genova - Manolo Gabbiadini da ieri è un nuovo giocatore della Sampdoria: la punta arrivata dal Southampton ha salutato tramite il proprio profilo Instagram i suoi ex tifosi per i due anni trascorsi in Premier.



«Cari tifosi del Saint… non dimenticherò mai il canto che mi avete riservato e il sostegno a Wembley in uno dei giorni migliori della mia carriera calcistica. Inoltre non scorderò la gioia che abbiamo provato a Swansea dopo il mio gol e la vittoria della partita. Sono felice di aver fatto parte della storia del Southampton e di essere stato il protagonista di questi due grandi momenti. E’ arrivato il momento dei saluti e di pensare al futuro. Gabbi».