Ingegneria trionfa agli University Games del CUS Genova, le “Olimpiadi” dei dipartimenti

Genova - Terza edizione degli University Games e terzo passaggio di consegne. Dopo il successo del 2017 da parte di Scienze MFN e quello del 2018 da parte di Medicina è arrivato il trionfo da parte di Ingegneria nel weekend appena trascorso. Una giornata da ricordare dunque per la squadra del dipartimento dislocato tra Villa Cambiaso e Via all'Opera Pia, che si aggiudica così la coppa di un metro e mezzo in palio in questa manifestazione universitaria organizzata dal CUS Genova, che verrà custodita dagli ingegneri nelle loro strutture almeno fino al prossimo anno.



Sono stati più di 400 i ragazzi impegnati nelle "Olimpiadi" cui hanno partecipato ben otto aree didattiche. Solo quattro punti hanno separato Ingegneria (182) da Scienze MFN (178), che ha quindi rischiato di bissare il successo della prima edizione. Sul terzo gradino del podio i campioni uscenti di Medicina (145) e poi a seguire Economia (117), il Polo Savona/Spezia (105), Architettura (89), Scienze della Formazione/Lingue (84), Giurisprudenza/Scienze Politiche (76). Una giornata di sport cominciata la mattina e terminata con la festa fino ad ora di cena, che ha coinvolto i ragazzi in tantissime discipline e giochi: dai più classici pallavolo, calcio e pallacanestro ad attività più ludiche (ma non contese) come cirulla, corsa con i sacchi e il tiro alla fune.



Un'edizione da record quella di quest'anno, dislocata su ben tre sedi. La prima allo Stadio Carlini, in cui sono stati sfruttati i due nuovi campi da beach volley e in cui sono stati allestiti ben due campi da calcio, con doppie sfide in contemporanea. La seconda sede è stata quella di Via Monte Zovetto, in cui si sono sfidati i team di calcio-tennis, pallacanestro e calcetto femminile nel nuovo campo che coinvolge il calcio "rosa" universitario con un appuntamento settimanale. Infine la sede di Valletta Puggia con le sfide di pallavolo, tennis, dodgeball e con tutte le altre attività nel piazzale centrale. Grande divertimento dopo pranzo, quando sono cominciate le attività più ludiche, risultate decisive poi ai fini della classifica.



La manifestazione si è conclusa con l'annuncio della classifica e con le premiazioni, a cui è seguita la festa con musica grazie al contributo dei ragazzi della Campuswave Radio di Savona. Dunque una giornata di grande sport, aggregazione e divertimento per gli oltre 400 studenti universitari accorsi.