Inizia l´era Prandelli: il tecnico già a Pegli. Allenamento nel pomeriggio

Genova - Cesare Prandelli è pronto a iniziare la sua nuova esperienza in Italia: il neo tecnico del Genoa scenderà in campo alle 14.30 per preparare la delicata gara casalinga contro la Spal



Il mister rossoblu è arrivato al quartier generale di Pegli intorno alle 10.30 insieme al suo staff. Per la sfida contro la formazione allenata da Semplici, in programma domenica alle 18, Prandelli non avrà a disposizione sia Bessa che Romulo squalificati. In attacco non è escluso che possa essere rilanciato Pandev finito un po’ ai margini nell’ultimo periodo.



Foto postata dal Genoa CFC su Facebook