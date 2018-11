Inter-Genoa 5-0, i nerazzuri calano la `manita` contro un Genoa non all´altezza

Inter in totatale controllo per tutti i 90 minuti, rossoblu pagano le fatiche di mercoledì sera

Genova - INTER (4-2-3-1): Handanovic, D'Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Dalbert, Gagliardini, Brozovic (86' Naingollan), Politano (57' Keita), Joao Mario, Perisic (75' B. Valero), Lautaro.

All. Spalletti. A disposizione: Asamoha, Valero, Candreva, Icardi, Keita, Miranda, Naingollan, Padelli, Ranocchia, Vecino, Vrsaljko



GENOA (3-5-2): Radu, Biraschi, Romero, Gunter, Pereira, Romulo (79' Omeonga), Sandro (58' Veloso), Bessa, Lazovic, Pandev (50' Piatek), Kouamè.

All. Juric. A disposizione: Hiljemark, Lakicevic, Lapadula, Lopez, Mazzitelli, Medeiros, Omeonga, Piatek, Russo, Veloso, Vodisek, Zukanovic



Arbitro: Valeri



SECONDO TEMPO



90'+3 Triplice fischio. Genoa travolto a San Siro



90'+3 GOL di Naingollan, il belga colpisce di testa su assist di J. Mario



90' GOL di Joao Mario, segna con un sinistro imparabile



90' Il quarto uomo segnala 3' di recupero



88' Gagliardini prova a rendersi pericoloso in sforbiciata. Nessun problema per Radu



86' CAMBIO per l'Inter. Esce Brozovic, entra Naingollan



79' CAMBIO per il Genoa. Esce Romulo, entra Omeonga



76' Martinez ci prova con il diagonale, ma finisce a lato



75' CAMBIO per l'Inter. Esce Perisic, entra Borja Valero



73' GIALLO per Veloso del Genoa. Fallo tattico su Keita



71' Palla invitante per Piatek che non riesce ad impattare bene di testa. Occasione nata dal suggerimento di Gunter dalla sinistra



59' Tentativo dalla distanza di Veloso. Tiro deviato e pallone bloccato dall'estremo difensore dell'Inter



58' CAMBIO per il Genoa. Esce Sandro, entra Veloso



57' CAMBIO per l'Inter. Esce Politano, entra Keita



51' Subito nel vivo del gioco Piatek che colpisce di testa da calcio d'angolo. Nessun problema per Handanovic



50' CAMBIO per il Genoa. Esce Pandev, entra Piatek



48' GOL di Gagliardini, doppietta personale e triplice vantaggio per i nerazzurri.



46' Inizia il secondo tempo, si riparte dal 2-0 per l'Inter



PRIMO TEMPO



45'+1 Romulo prova a sorprendere Handanovic da lontano, tentativo velleitario che termina alto



45' Tre minuti di recupero ancora da giocare nel primo tempo



41' Punizione per l'Inter. Brozovic calcia sulla barriera e rimedia un calcio d'angolo



36' De Vrij pericoloso di testa, colpisce dopo il corner di Brozovic



35' Radu nega la doppietta personale a Politano. Devia in corner il potente tiro del nerazzuro



34' GIALLO per Sandro del Genoa. Tentativo ingenuo di disturbo sul rinvio di Handanovic



31' GIALLO per Martinez dell'Inter



30' Esterno destro al volo di Lazovic da fuori. Palla che finisce lontana dalla porta di Handanovic



24' Gagliardini avanza inarrestabile, serve Perisic in area che è fermato da Biraschi. Angolo per l'Inter



18' GIALLO per Gunter del Genoa



17' GOL di Politano, raddoppio lampo dell'Inter. Un mancino preciso non lascia scampo a Radu



14' Gol convalidato dopo aver consultato il Var



13' GOL di Gagliardini, Inter in vantaggio



11' Lazovic "manda al bar" D'Ambrosio, ma giunto in area calcia altissimo



9' GIALLO per D'Ambrosio (Inter). Fallo tattico su Bessa



4' Perisic ci prova dal limite dell'aria, ma il pallone finisce a lato



3' Lautaro Martinez sbaglia solo davanti a Radu calciando sopra la traversa, dopo aver ricevuto un cross di Politano



1' Inizia la partita a San Siro. Interisti in divisa nerazzura e genoani in bianco.