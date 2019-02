Inter - Samp 2-1. Doria ko a San Siro: la decide Nainggolan

Genova - Inter: Handanovic; D’Ambrosio, De Vrj, Skriniar, Dalbert; Gagliardini, Brozovic; Politano, Nainggolan, Perisic; Lautaro. All: Spalletti. A disp: Padelli, Berni, Miranda, Ranocchia, Cedric, Asamoah, Joao Mario, Borja Valero, Candreva, Vecino



Sampdoria: Audero; Bereszynski, Andersen, Tonelli, Murru; Praet, Ekdal, Linetty; Saponara; Defrel, Quagliarella. All: Giampaolo. A disp: Belec, Rafael, Colley, Ferrari, Sala, Tavares, Vieira, Gabbiadini, Sau



Arbitro: Doveri di Roma



Primo Tempo

5' Perisic di testa, Auderi devia



6' Sinistro di Lautaro, para in due tempi il portiere della Samp



18' Giallo a D'Ambrosio per fallo di Quagliarella



24' Giallo a Perisic per proteste



28' Giallo a Linettyer gioco scorretto su Politano



31' Tiro di Nainggolan e pallone fuori di un soffio



32' Fallo su Saponara, giallo a Skriniar



35' Prima occasione per la Samp con Saponara e palla che finisce sul fondo



37' Mancino di Perisic, Audero riesce a salvare il pallone sulla linea dopo una parata non al top



45' Annullato il gol a Skriniar per fuorigioco di D'Ambrosio



Secondo Tempo



2' Tiro di Defrel, Handanovic respinge



9' Audero ancora decisivo: il portiere della Samp salva su Lautaro Martinez



22' Colpo di testa di Quagliarella, palla alta di un soffio



23' Tiro di Politano che termina di poco a lato



28' Gol Inter D'Ambrosio sfritta il passaggio di Perisic e insacca



31' GOL SAMP Gabbiadini entrato al posto di Saponara sfrutta l'errore di Joao Mario e in diagonale batte Handanovic



33' Gol Inter Nainggolan sfrutta una respinta della difesa della Samp e batte Audero