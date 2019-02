Inter - Samp, Giampaolo mastica amaro: «Su Ekdal c´era fallo»

Il mister doriano aggiunge: «Peccato perchè meritavamo di più»

Genova - «Partita che non bisognava mai perdere per come abbiamo giocato»: lo ha dichiarato il tecnico della Sampdoria Marco Giampaolo ai microfoni di Sky Sport al termine della sfida terminata 2-1 in favore dell'Inter.



Episodio - «Sulla rete realizzata da Nainggolan c'è un fallo su Ekdal, sono arrabbiato per l'episodio perchè quella spinta ci ha costretto a mettere la palla in corner. Abbiamo fatto una buona gara ma quando non riesci a fare punti non sei per nulla soddisfatto.Ci sono mancate strada, cinismo, furbizia. Una serie di piccole cose che dobbiamo migliorare, dei dettagli».