Inter - Samp, Giampaolo: «Voglio una prova sbarazzina, a Milano per il riscatto»

Il mister blucerchiato chiede ai suoi di cancellare il ko in casa contro il Frosinone

Genova - «La sconfitta contro il Frosinone è stata inaspettata e le critiche che ci sono piovute addosso vanno accettate. Detto ciò non dobbiamo perdere la nostra autostima e andare avanti nel nostro cammino»: lo ha dichiarato l’allenatore della Sampdoria Marco Giampaolo alla vigilia della sfida contro l’Inter in programma a San Siro alle 18.



Avversario - Il mister doriano ha inquadrato i nerazzurri in lotta per un posto in Champions League: «Affrontiamo un avversario forte con grandi valori individuali, ma noi dobbiamo riscattarci. Voglio vedere in campo una squadra sbarazzina pronta a dare il tutto per tutto e a mettere in difficoltà gli avversari. All’andata l’Inter vinse nel recupero nonostante una grande prova da parte nostra, mi auguro di assistere ad un’altra prestazione di livello».



Morale - «Domenica scorsa abbiamo commesso qualche errore tecnico – ha proseguito Giampaolo – e non siamo riusciti a ribaltare la sfida. Il morale era molto basso alla ripresa degli allenamenti ma poi con il passare dei giorno i ragazzi hanno reagito. Le somme comunque si fanno a fine campionato e attualmente siamo a -3 rispetto ai punti fatti nel girone di andata».