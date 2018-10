Italia - Ucraina al Ferraris: presentate le iniziative della Figc

Presentata a Tursi la gara in programma mercoledì 1 ottobre allo stadio Ferraris

Genova - «I soldi dell’incasso saranno devoluti agli orfani delle vittime del crollo di ponte Morandi»: lo ha dichiarato il sindaco di Genova Marco Bucci durante la presentazione della partita tra Italia e Ucraina in programma mercoledì alle 20.45 allo stadio Ferraris. Alla conferenza stampa che si è tenuta a Palazzo Tursi hanno partecipato il ct degli azzurri Roberto Mancini, il direttore generale della Figc Michele Uva e l’assessore regionale allo Sport Ilaria Cavo.



Tragedia - Il commissario tecnico Roberto Mancini ha poi aggiunto: «A Genova ho vissuto tantissimi anni e sono rimasto colpito da quello che è successo il 14 agosto scorso. Sono contento di poter aiutare questa città e nei due giorni in cui alloggeremo qui speriamo di portare un po’ di sollievo a sta soffrendo e sta provando a rialzarsi».



Studio - A raccontare le iniziative messe in atto dalla Nazionale ci ha pensato il direttore generale della Figc Michele Uva: «Dopo quanto è successo essere qua è il minimo. Agli orfani delle vittime di ponte Morandi daremo delle borse di studio e i soldi non saranno quelli dell’incasso della sfida ma bensì proprio della Figc. Inoltre abbiamo deciso di invitare cento ragazzi a seguire la rifinitura e seicento persone che sono rimaste sena casa a vedere dal vivo la sfida per un momento di gioia tutti insieme. Non è tutto perché insieme alla squadra raggiungeremo il luogo della tragedia e li faremo una sosta di riflessione per dieci minuti e mercoledì, giorno della gara, i giocatori scenderanno in campo con la maglia azzurra che avrà il simbolo di Genova nel Cuore e quando scoccherà il 43’ per trenta secondi ci sarà lo stop per ricordare chi ha perso la vita nel crollo».



Contatti - L’assessore regionale allo Sport Ilaria Cavo ha poi spiegato che «i contatti con la Nazionale Azzurra erano continui dopo la tragedia e che il 9 e il ottobre saranno due bellissimi momenti per la città da parte del mondo dello sport».