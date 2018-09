Genova - «Le famiglie degli sfollati di Ponte Morandi saranno invitate allo stadio Luigi Ferraris mercoledì 10 ottobre per l'amichevole tra le nazionali di Italia e Ucraina»: lo ha annunciato il consigliere comunale con delega allo sport Stefano Anzalone a margine della presentazione nella sede del Coni Liguria dell'iniziativa in programma domani alla Spezia 'Facciamo canestro per Genova'.



«Ho scritto ufficialmente al commissario straordinario della Figc Roberto Fabbricini trovando grandissima disponibilità in questo senso e dobbiamo soltanto sistemare pochi dettagli. E nel contempo stiamo valutando anche altre iniziative per aiutare le persone sfollate», ha concluso Anzalone