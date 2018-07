Sono felice, orgoglioso, carico e prontissimo per questa nuova avventura. Il cuore è gonfio e mi batte forte; guardandomi dentro vedo la voglia matta di iniziare e di lottare per questa nuova gloriosa maglia! Il famoso cuore granata e la leggenda del grande Torino, fascino unico. Non vedo l’ora di incarnare questa storia! Allo stesso tempo rivedo 4 anni di Genoa, 4 anni intensi, pieni, veri! Sono arrivato ragazzino e me ne vado da uomo! Ho provato di tutto: le gioie, le vittorie, il boato di Marassi, tante situazioni gloriose, tante risate e tante cose belle ma anche momenti di sofferenza, di diffidenza, di difficoltà. Tutto con la certezza e la consapevolezza di dare sempre il massimo in campo e lottare per me stesso, per la gente, per la maglia! Non mi sono mai tirato indietro, non fa parte di me e del mio spirito guerriero! Ringrazio i tifosi del Genoa che hanno sempre creduto in me, il Presidente Preziosi che mi è sempre stato vicino in questi anni e tutte le persone della famiglia Genoa! Ringrazio il Toro per questa nuova opportunità. Sono pronto a lottare e a ripagare la fiducia del Presidente Cairo, del Direttore Petrachi, del nuovo staff e dei compagni. Ringrazio il mio procuratore per il suo esemplare lavoro, mia moglie e le mie bambine per essere sempre con me, la mia famiglia e i pochi amici veri! Con spirito guerriero e nuove ambizioni Vamos! FORZA TORO ??????

A post shared by ArmandoIzzoreal???? (@armandoizzoreal) on Jul 4, 2018 at 6:26am PDT